Camionete do Aldo Gaúcho – As fotos do acidente que vitimou o comerciante de Votuporanga

Parte interna da camionete

A fileira de eucalipto, em tese, não deveria estar plantados ali, na beira do acostamento

A F-1000 após a batida foi parar a aproximadamente a 20 metros de onde bateu

Aldo Henrique Martins de 41 anos, era proprietário de um bar na Avenida Francisco Vilar Horta

No acidente em que morreu o comerciante de Votuporanga Aldo Henrique Martins, de 41 anos, o “Gaúcho” proprietário de um Bar na avenida Francisco Vilar Horta, bairro de Café, neste último domingo (20), às 19h, ainda não havia sido veiculadas as imagens do que sobrou da Ford F1000 no local em que bateu num eucalipto.

Por meio das fotos pode-se ver claramente que ele não conseguiu realizar a trajetória da referida curva, entrou no acostamento e foi direto bater numa árvore. A fileira de eucaliptos fica pós-acostamento e em tese, não deveria em hipótese nenhuma terem sido plantadas naquele local.

Aldo morreu após bater a camionete que dirigia contra uma árvore, na vicinal que liga de Valentim Gentil ao Parque Turístico, conhecido como “Prainha”. O acidente aconteceu às 19h deste domingo (20) na curva onde existe uma empresa que extratora de pedra. Segundo a Polícia, ele seguia pela referida via quando perdeu o controle da camionete que dirigia, saiu para o acostamento e bateu num eucalipto.

Aldo Henrique Martins de 41 anos, deixa o filho Henrique Gutierrez Martins. Natural de Fernandópolis, comerciante, teve como seu último endereço a rua Mario Ferreira, 2084 – B. São João – Votuporanga. Seu corpo foi sepultado na última segunda-feira (21) às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.