Darci José de Carvalho, de 41 anos, morreu após ser esfaqueado no interior de um bar no bairro da Estação na noite desta segunda-feira (21). Segundo informações, ele se envolveu numa briga com um homem que fugiu. Darci chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O corpo de Darci José de Carvalho foi encaminhado ao IML e liberado na manhã de ontem para a família realizar o velório. Este é o primeiro homicídio ocorrido em Votuporanga neste ano.