Homem é encontrado morto às margens de córrego em Tanabi

Ronald Catarino Calabretti, de 36 anos, desapareceu ao sair de casa, em Mirassol (SP), no dia 10 de janeiro. Três dias depois, o carro dele foi achado queimado em Tanabi. Dois homens foram presos e um menor, apreendido.

O homem que estava desaparecido em Mirassol (SP) desde o dia 10 de janeiro foi encontrado morto às margens de um córrego do distrito de Ibiporanga, em Tanabi (SP), na tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com as informações da Polícia Civil, Ronald Catarino Calabretti, de 36 anos, foi morto a pauladas e teve as duas pernas quebradas. Segundo a polícia, dois homens foram presos e um adolescente, de 17 anos, está apreendido. O menor foi identificado como suspeito depois que ele utilizou o celular da vítima para entrar em uma rede social.

Três dias depois do desaparecimento de Ronald, o carro dele foi encontrado queimado na área rural do distrito de Ibiporanga, em Tanabi. A polícia investiga a motivação do crime.