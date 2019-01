Mãe com doença degenerativa recebe visita do filho de 7 meses

Postagem feita pelo Hospital de Base teve muita repercussão nas redes sociais — Foto: Reprodução/Facebook

Michele Doreto tem 36 anos e estava na UTI desde 8 de janeiro por causa da miastenia grave, doença que acomete o sistema nervoso e prejudica a força muscular. Mulher ficou sem ver o filho durante o período. Ela deixou a UTI, mas segue internada.

Uma mãe internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) por causa de uma doença grave teve uma visita especial na última sexta-feira (18): a do próprio filho, de apenas sete meses. A postagem do emocionante encontro bombou nas redes sociais.

Michele Doreto tem 36 anos e estava internada na UTI desde o último dia 8 por causa de uma miastenia grave, doença que acomete o sistema nervoso e prejudica a força muscular. Desde então, ela não conseguiu mais ver o filho.

Os funcionários do hospital planejaram, então, para que a mãe e o bebê se reencontrassem em um ambiente humanizado e que não oferecesse nenhum perigo, nem à mãe nem ao bebê.

A visita aconteceu na sala de conforto da UTI e contou com a presença do pai. Após o encontro a mãe deixou a UTI e segue internada em um leito do hospital, onde continua sob acompanhamento médico.

O Hospital de Base postou a história em sua página no Facebook e o caso bombou. Já foram quase 9 mil comentários e 14 mil compartilhamentos até esta segunda-feira.

Para a diretoria administrativa do HB, o encontro é importante para o tratamento da mãe. “A humanização é um dos pilares da nossa instituição. Acreditamos que todo o carinho e cuidado dedicado ao paciente e até aos nossos colaboradores são fundamentais para nosso dia a dia como instituição de saúde”, afirmou médica Amália Tieco.