Paulista A2: Votuporanguense quer estrear com vitória na Arena Plínio Marin

Após empate sem gols na estreia fora de casa, o CAV terá dois compromissos diante da sua torcida.

Oscar Silva (AFI) – Depois de estrear com empate sem gols contra o Juventus na Rua Javari, o Votuporanguense na sequência do Campeonato Paulista da Série A2, quer fazer a lição de casa nos dois próximos jogos seguidos em seus domínios.

Nesta quarta-feira, às 16 horas, o CAV encara na Arena Plínio Marin, o Atibaia. O Falcão vem de derrota em casa para o Linense, 3 a 1. No próximo sábado, também às 16 horas, é a vez do Penapolense.

DÚVIDA

Com relação aos onze titulares que entram jogando é pensamento do técnico Eduardo Souza fazer uma mudança no meio-campo. Sendo assim, Dudu tem amplas chances de entrar jogando e com isso deve deixar o time o Léo Aquino ou Léo Santos. No mais, o comandante votuporanguense vai manter a formação que iniciou o jogo passado.

ESCALAÇÃO E TRIO DE ARBITRAGEM

A Alvinegra vai a campo com a seguinte formação: Bruno Pianissolla; Paulinho, Paulo Henrique, Renato Justi e Thiago Pereira; Alíson, Ricardinho, Léo Aquino(Dudu) e Léo Santos(Dudu); Bruno Baio e Erick Sales.

O Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol escalou o seguinte trio de arbitragem: Rodrigo Gomes Paes Domingues, que será auxiliado por Fernando Afonso Gonçalves de Melo e Leonardo Tadeu Pedro.