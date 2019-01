Semáforos começam a funcionar a partir desta quarta-feira

É importante que os motoristas fiquem atentos às novas sinalizações em Votuporanga para evitar acidentes.

Nesta quarta-feira (23/1), serão ligados os semáforos instalados na extensão da Rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com as Ruas Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe. Em seguida, na quinta-feira (24/1), também serão acionados os equipamentos dos cruzamentos das Ruas Tibagi com Ivaí e Sergipe com Mato Grosso. Já na sexta-feira (25/1), serão acionados dois semáforos para pedestres nos cruzamentos das Ruas Amazonas com Mato Grosso e Pernambuco com Tocantins.

Os semáforos do cruzamento das Avenidas Nasser Marão Filho e João Gonçalves Leite devem ser acionados a partir da próxima semana.

De acordo com o Secretário de Trânsito, Jair de Oliveira, os cruzamentos foram sinalizados para garantir segurança para pedestres e motoristas que circulam diariamente por essas vias. Disciplina e organização foram os fatores que motivaram as mudanças. Além disso, o sistema “onda verde” na extensão da Rua Rio de Janeiro vai permitir a sincronização entre semáforos.

Radar

Além dos semáforos, os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Avenida Horácio dos Santos, Rua Bahia, Rua Tibagi e Rua Aristides Gallo estão funcionando desde o último dia 14 de janeiro. O principal objetivo da fiscalização é promover um trânsito mais seguro e poupar vidas.

A sugestão foi feita ao prefeito João Dado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Cerca de 3.400 placas já foram inseridas em diversos pontos da cidade. A previsão é que 4 mil placas sejam instaladas até março deste ano.

Para a reestruturação dos novos conjuntos semafóricos e todas as demais melhorias que estão sendo executadas no trânsito do município, a Prefeitura de Votuporanga contou com recursos oriundos de convênio com o Detran/SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), assinado pelo Prefeito João Dado.