Surdez da alma e o que fazer

Caro leitor, você já deve ter visto ou ouvido falar em alguém que mesmo com a audição perfeita, não escuta o que o outro está tentando dizer. Pois é, eu também.

Recentemente, ouvi um relato de uma mãe de dois filhos de maior idade que ainda moram com ela e o marido. Normal, nos dias atuais, porém, angustiante para o casal. Por quê? Porque os filhos não a ouvem, não a obedecem, e ela se sente usada, como uma verdadeira escrava, catando os copos pela casa, entre outros objetos pessoais deles, cozinhando, lavando, passando, servindo-os, da hora que acorda até a hora de dormir.

Você pode até dizer: fácil solucionar este caso, é só a mãe parar de agir assim. A questão é: por que, na maioria das vezes, é difícil para a mãe modificar hábitos desta ordem, e com o passar do tempo, é mais fácil silenciar, deixar para lá, fazer sem reclamar e não exigir mais nada, afinal, eles já são adultos, e se não educou a criança, não há mais o que fazer com o filho que se tornou adulto, como ouvi uma mãe dizer?

É bem verdade que uma árvore quando ainda bem nova, você pode colocar uma estaca para fazer com que ela cresça retamente, e toda vez que o vento da desobediência for mais forte do que a estaca, deve-se usar de maior reforço para que na próxima vez que ventar, ela não tombe e nem caia.

Este processo repetir-se-á enquanto ela permitir ser corrigida. Quando se tornar adulta, com relação ao tronco, não haverá mais nada a fazer, senão, contra as doenças que se apresentarem a posteriori. Aí, sim, valerá a sabedoria do agricultor para fazer uso dos produtos corretos, a sua boa vontade e determinação para sanar quaisquer problemas que aparecerem. Abandonar a árvore, certamente, só agravará a situação.

Decisão é o que falta, na maioria das vezes, na direção dos próprios objetivos. Então, pode-se questionar: qual é o meu objetivo frente a esta ou aquela pessoa? É ajudar? Então, como posso ajudar? Se deste jeito não está resolvendo, vou tentar de outro. Se de outro jeito não está resolvendo, vou tentar de outro. Se eu, ainda assim, não estiver conseguindo resolver, vou pedir ajuda até para Deus, mas eu não posso desistir, afinal, nenhum de nós deseja que o outro desista de nós diante da nossa teimosia ou resistência sobre um conceito que não estamos conseguindo aprender.

Ora, quando uma árvore adoece, o que é mais fácil: buscar soluções para sanar a doença ou deixar para lá? Persistir ou arrancá-la e plantar outra no lugar?

Enquanto não compreendermos que o outro está no nosso caminho como um professor que está tentando nos ensinar uma lição, ainda que de difícil compreensão, para nos fazer crescer, evoluir, aprender e alcançar a sabedoria, permaneceremos no nível do aluno rebelde, ignorante que ao invés de se esforçar mais e tentar aprender a lição, prefere empurrar a escola com a barriga acreditando-se esperto, incapaz ou vítima do sistema, ou mesmo no direito de abandonar a escola para não mais voltar.

Segundo o filósofo Demócrito, um filósofo grego pré-socrático ((460 a.C. – 370 a.C.), “Aquele que tudo adia, não deixará nada concluído, nem perfeito. “.

Certamente, a vida cobrará a negligência.

Denize Gonçalves

Psicanálise clínica

É colaboradora deste Diário