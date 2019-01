Votuporanga ganhará crematório pet

Forno para Pets que será implantado em Votuporanga que é fabricado pela Brucker – fábrica que pertence ao grupo Rosa Mistica

A notícia foi dada na manhã de ontem pelo empresário Rolandinho Nogueira, em visita que realizou ao gabinete do presidente da Câmara, vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso. Nogueira disse que a iniciativa da implantação teve origem após um pedido do citado vereador, que constatou a necessidade de existir esse tipo de serviço para atender a cidade e região.

Rolandinho disse que este é um momento importante para esse tipo de implantação que vai de encontro com a causa animal. “As famílias, na maioria, todas tem os seus pets em casa, seus cachorrinhos, gatinhos e que fazem parte dessas famílias. Com tudo isso o vereador Meidão já algum tempo nos procurou, para que nós montássemos em Votuporanga um crematório Pet para atender essas famílias num momento difícil, de dor pela perda seus pets. Quando estão em vida é fácil, mas quando eles morrem fica difícil resolver o que fazer com eles. Então o crematório vem para resolver definitivamente este problema”, disse o empresário.

“Vamos atender ao pedido do Meidão e implantar em Votuporanga um Crematório Pet, onde poderemos atender pets de todos os tamanhos. Ainda existe um lado muito importante que é a questão de saúde pública, porque não temos na cidade um local apropriado para se colocar esses animais pós vida e cada um acaba fazendo de uma forma, e terminam por jogá-los em terrenos ou em qualquer local e isso acaba trazendo transtorno de saúde o que gera mais um problema para o município. Então nós do Grupo Rosa Mística vamos implantar o primeiro crematório pet da nossa região”, garantiu.

Faz parte do Grupo Rosa Mística a Brucker Fornos Crematórios que fabrica fornos para humanos e pets, adequados às normas ambientais do CONAMA e customizados para atender às diferentes características de tensão (rede elétrica), combustão e exigências elétricas nacionais e internacionais. A Brucker, empresa genuinamente votuporanguense atende empresas de todo território nacional e a maioria dos países que compõe o Mercosul.