PAULISTA A2 – XV de Piracicaba encara a Portuguesa

– Responsável por um dos resultados mais impressionantes da primeira rodada do Campeonato Paulista Série A2, vitória por 3 a 2 fora de casa contra a Inter de Limeira, o XV de Piracicaba enfrenta agora a tradicional Portuguesa pela segunda rodada, que acontece toda nesta quarta-feira. A Lusa tenta se recuperar do empate na estreia por 1 a 1 contra o São Bernardo, no Canindé.

Um dos favoritos a brigar pelo acesso, o XV de Piracicaba, do técnico Tarcisio Pugliese, jogará pela primeira vez diante de sua torcida na competição, no estádio Barão da Serra Negra. O jogo acontece à noite, às 20h, quando acontecem outros dois confrontos entre times que estrearam com o pé direito na competição.

O Taubaté, que conseguiu uma convincente vitória por 2 a 0 em Penápolis contra o Penapolense, também estreia em casa no torneio, contra o Rio Claro, que venceu o Santo André no primeiro jogo, também por 2 a 0.

Já o Linense, que conseguiu o melhor resultado da rodada inaugural (3 a 1 contra o Atibaia como visitante), jogará contra a Portuguesa Santista, que buscou uma vitória por 1 a 0 contra o Nacional nos acréscimos no final de semana. Os times se encontram em Lins.

Buscando reagir após a amarga derrota, o Nacional receberá o Água Santa, na tarde desta quarta-feira, em São Paulo. O time de Diadema foi outro que venceu na estreia, batendo o Sertãozinho por 2 a 1 em casa.

OUTROS CONFRONTOS

Em outros duelos no período da tarde, o Votuporanguense enfrentará o Atibaia em Votuporanga. Já o Santo André visa uma reação diante do Penpolense, na região do Grande ABC. Também por lá, em São Bernardo do Campo, o time da casa receberá a Inter de Limeira. Em mais um dos jogos que fecham a rodada à noite, o Juventus, que estreou com empate em casa contra o Votuporanguense, visita agora o Sertãozinho, clube que busca seu primeiro ponto.

FÓRMULA DE DISPUTA

Com 16 clubes participantes nesta temporada, o Campeonato Paulista Série A2 tem 15 rodadas nesta primeira fase, sendo que os oito melhores classificados avançam no torneio. Após quartas de final e semifinal em formato de ida e volta serão definidos os dois times a conseguirem o acesso, e que disputarão a grande final, também em ida e volta.