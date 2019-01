​​Caio Junqueira, ator de ‘Tropa de Elite’, morre ​em hospital do Rio​

Caio Junqueira, ator de ‘Tropa de Elite’, morre ​em hospital do Rio​ – Divulgação.

O ator Caio Junqueira morreu nesta quarta-feira, aos 42 a​​nos, após se envolver em um acidente de carro no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na semana passada.

​​O intérprete do policial Neto ​​do filme “Tropa de Elite” (2007) foi levado para o Hospital Miguel Couto​, onde permaneceu internado, mas não resistiu.​

Na quarta-feira passada, dia 16, Caio dirigia sozinho pelo Aterro do Flamengo, em direção ao Centro da cidade, quando perdeu o controle do carro, que subiu o meio-fio, bateu numa árvore e capotou.

Com duas fraturas expostas,​ o ator seria operado hoje, mas os médicos decidiram ​aguardar. A Secretaria de Saúde do Rio confirmou a morte do ator na manhã d​e quarta-feira (23).