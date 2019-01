CAV EMPATA NA ARENA – Votuporanguense 1 X Atibaia 1

Em jogo equilibrado na tarde de ontem o CAV apenas empatou com o Atibaia pela 2ª rodada da Série A2. O Votuporanguense encarou o forte calor e no primeiro tempo conseguiu marcar aos 41 minutos numa bela jogada de Erick Sales. O Atibaia até então era um time apático, sem treino e decepcionava a cada jogada. Na volta do segundo tempo, mudou tudo, o CAV que fez um bom jogo no primeiro tempo ficou recuado, já o Atibaia acordou e fez uma boa partida e aos 35 minutos marcou com um cruzamento de Dudu. Tristeza para a torcida da Pantera que foi pra casa lamentando. Com o resultado: ninguém perdeu e ninguém ganhou.