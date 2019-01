Colégio Unifev promove Encontro Pedagógico

O evento proporcionou aos docentes um dia dedicado ao aprendizado

Evento, realizado na terça-feira (dia 22), contou com a participação de Edméa Bruderhausen Nunes, de São Paulo, para planejamento e alinhamento estratégico.

Coordenadores e docentes do Colégio Unifev participaram, na manhã da última terça-feira (dia 22), de um Encontro Pedagógico para discutirem o Planejamento Pedagógico do ano letivo de 2019. O evento, realizado no Auditório da Cidade Universitária, por iniciativa do Sistema Objetivo de Ensino, foi comandado pela assessora pedagógica Edméa Bruderhausen Nunes, da cidade de São Paulo.

Durante o encontro, foram discutidos os pontos principais acerca das discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, recentemente, sofreu alterações significativas.

Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, ações como esta contribuem para elevar padrões de qualidade da educação que já é ofertada pela Escola. “O evento proporcionou aos nossos docentes um dia dedicado ao aprendizado, estudos e discussões que vão auxiliar no planejamento administrativo e pedagógico da Instituição”.