Famosos lamentam a morte de Caio Junqueira

Ator recebeu muitas homenagens nas redes sociais.

Abalados com a notícia da morte do ator Caio Junqueira na manhã desta quarta-feira, 23, muitos famosos lamentaram a perda do amigo, por meio de belas homenagens nas redes sociais. O cantor e ator Rodrigo Andrade foi um dos primeiros a comentar. “A morte é assim, uns vão tarde, outros vão cedo. Leva os que têm coragem e também os que têm medo. Por isso é importante qual legado você vai deixar, se escreveu a sua história ou apenas deixou a vida te levar. Você escreveu bem a sua história, vá em paz companheiro”, escreveu na legenda de um post com uma foto de Caio.

A atriz Bianca Rinaldi também deixou uma mensagem emocionante. “Inacreditável, muita dor no coração. Meus sentimentos à família. Grande amigo de sorriso sincero de criança, generosidade em pessoa, dentro e fora de cena. Foi uma honra e uma delícia ter você como parceiro. Caio Junqueira, que você esteja em paz”.

“Caio Junqueira querido! Ator fantástico, parceiro divertido, boa gente. Vai fazer muita falta. Descanse em paz. Deus conforte sua mãe e irmão e todos os amigos de sua vida toda”, lamentou a atriz Juliana Baroni.

“Que notícia triste. Descanse em paz, querido”, disse a apresentadora Mariaá Charken. “Tão cedo, descanse em paz Caio”, desejou Danielle Winits.

Gloria Peres, Emanuelle Araujo, Vanessa Garbelli, Evandro Mesquita, Leticia Colin e Marcos Pasquim foram alguns dos artistas que também prestaram homenagem ao ator (veja na galeria abaixo).

Caio Junqueira faleceu na manhã de hoje, após sofrer um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. O galã estava internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.