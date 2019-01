Farmácia da avenida Brasil é assaltada

Criminosos anunciaram o assalto na madrugada desta quarta-feira na Farmácia que se encontrava de plantão. Não houve feridos e a Polícia tenta identificar os autores.

Na madrugada desta quarta-feira (23), três homens, entre eles pelo menos um armado, invadiram e assaltaram uma farmácia pertencente a uma rede de drogarias, localizada na Avenida Brasil, em Votuporanga.

Segundo informações, os criminosos estavam em um carro com placas de São Paulo, e após a ação fugiram sentido São José do Rio Preto/SP, levando aproximadamente R$ 2 mil reais que estava no caixa da empresa.

Até a tarde desta quarta-feira, a empresa não confirmou o valor levado. Não existe registro de feridos. A polícia já trabalha na identificação e localização dos criminosos.