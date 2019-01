Grupo que tem Daniel Alves como investidor negocia a compra de parte do CAV

Liderado pelo empresário Fransérgio Ferreira, investidores estudam comprar 20% do Votuporanguense, atual campeão da Copa Paulista.

Um grupo de investidores que tem a participação do lateral-direito Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, está negociando a compra de 20% do Votuporanguense, clube local que joga a Série A2 do estadual.

As negociações começaram no fim do ano de 2018 e estão sendo analisadas pelo presidente do Votuporanguense, Marcelo Stringari. Quem encabeça a negociação é o empresário Fransérgio Ferreira, que já foi técnico do clube em 2013 e 2014.

– Existe sim uma negociação com o grupo cujo Daniel é sócio. Ainda estamos conversando, acertando alguns pontos, mas ela está bem adiantada. Nenhum contrato foi assinado, nada foi efetivado. O valor também não foi definido, mas se tudo der certo, o grupo teria direito a 20% do CAV, pelo menos no início – disse Stringari ao GloboEsporte.com.

Fransérgio atualmente mora na Europa, estaria em Votuporanga, nesta quarta-feira, para acompanhar o jogo entre o Votuporanguense e o Atibaia, pela segunda rodada da A2. No entanto, o presidente do CAV informou que o empresário cancelou a viagem. Uma nova data será marcada para que a parceria seja assinada.

– Se negociação for acertada e o contrato assinado, o resultado que colheremos com isso será muito bem-vindo. São pessoas sérias, do ramo do futebol, que acompanham, que sabem o que fazem. Ficaremos muito felizes, pois isso mostra que nosso clube está sendo bem visto e estamos fazendo um trabalho sério – completa o presidente do Votuporanguense.

Embora esteja envolvido como investidor, Daniel Alves não comprará parte do Votuporanguense de forma direta. A participação do lateral-direito no negócio, segundo sua assessoria de imprensa, é no grupo que negocia a compra da fatia do clube.

Daniel Alves não está participando de forma ativa das negociações e nem opinará no Votuporanguense se o contrato realmente for assinado, completou o staff do jogador, esclarecendo a participação do atleta.