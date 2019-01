Honda SH150i 2019 parte de R$ 12.700

A Honda SH150i 2019 chega ao mercado nacional com nova opção de cor cinza metálica. A scooter da marca japonesa tem preço sugerido de R$ 12.700 na versão de acesso e R$ 13.210 na topo de linha DLX. Com três anos de garantia e sete trocas de óleo gratuitas, a pequena motocicleta reforça sua proposta de mobilidade urbana.

Equipada com motor monocilíndrico OHC de 4 tempos com injeção eletrônica PGM-FI a gasolina, bem como arrefecimento líquido e transmissão automática continuamente variável CVT, a Honda SH150i 2019 vem com o sistema eSP, que é capaz de reduzir automaticamente a rotação do motor.

Isso só ocorre quando detectada aceleração constante em terreno plano, colocando a transmissão CVT em uma espécie de modo “overdrive”, o que resulta em maior conforto, economia e durabilidade mecânica.

A Honda SH150i 2019 tem freios ABS de dois canais, rodas de liga leve aro 16 polegadas e discos de freio nas duas rodas, tendo ainda ajustes para molas traseiras. Ela tem ainda pneus 100/80R 16M na frente e 120/80R 16M atrás.

Bem equipada, a motoneta dispõe de farol de LED, pedaleiras escamoteáveis para o garupa, cavalete central e lateral e suporte do bagageiro com alças integradas. Outro item são as luzes diurnas, que ajudam na visualização da moto no trânsito.

Com carenagem integral, a Honda SH150i 2019 dispõe de baú para capacete, fonte 12V e painel com computador de bordo digital, dotado de consumo médio e instantâneo, tendo ainda luzes de alerta para nível de combustível e temperatura da água.

No portfólio de motos da Honda, a SH150i 2019 fica acima dos modelos Elite 125 e PCX, ficando abaixo da irmão SH300i e da aventureira X-ADV. A scooter ainda é oferecida nas cores vermelha e preto perolizado, esta última exclusiva da versão DLX.