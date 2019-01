Jacaré é flagrado em rodovia de Araçatuba

Animal estava na Rodovia Teotônio Vilela. Vendedor que o encontrou não acionou o Corpo de Bombeiros, já que o jacaré foi até área de pasto.

Um jacaré foi flagrado atravessando a Rodovia Teotônio Vilela, em Araçatuba (130,3 Km de Votuporanga). Em um vídeo feito pelo passageiro de um carro que passava pelo local, o animal aparece atravessando uma das faixas da pista na madrugada de domingo (20).

O vídeo foi feito pelo vendedor Leonardo Afonso Paschoal. Ele disse que seguia com amigos de Birigui a Araçatuba quando se deparou com o réptil. “Ele [o jacaré] estava perto de uma rotatória. Estava no meio da pista, paramos e esperamos ele passar”, lembra.

Segundo Leonardo, o movimento na rodovia era tranquilo durante a madrugada, quando o jacaré resolveu caminhar no local. “Pensamos em chamar os bombeiros, mas ele logo retornou para a área de pasto”, explica.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária e a Ambiental, não recebeu nenhum chamado sobre o animal.