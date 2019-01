Microalgas deixam Rio Tietê verde e provocam mortandade de peixes

MANCHA VERDE – Calor e poluição mudam aparência de um dos rios mais importantes de São Paulo.

‘Rio verde’ foi registrado em Novo Horizonte e Barbosa. No mês passado, em Sabino, prefeitura recolheu da “prainha” mais de uma tonelada de peixes mortos. Bióloga explica que microalgas tiram o oxigênio da água, além de serem extremamente tóxicas.

A água verde que está surgindo no Rio Tietê em várias cidades no noroeste paulista está provocando a mortandade de peixes e afastando os turistas das casas de veraneio e das prainhas de água doce, fontes de renda de muita gente.

A água que sempre foi limpa e transparente está tomada por microalgas há alguns dias e o rio está irreconhecível em boa parte do interior paulista.

Em Novo Horizonte (a 166,3 Km de Votuporanga), pescadores estão preocupados com a quantidade de peixes que apareceram mortos desde que a água ficou com essa coloração e os comerciantes reclamam da ausência de turistas.

O comerciante Dinaldo José Briguenti diz que está assustado com a situação. “A gente que gosta de tirar um fim de semana para se divertir, pegar um peixinho, não está conseguindo pegar mais.”

A comerciante Claudinéia Mendonça conta que os turistas estão sumindo da cidade. “Era acostumado estar lotado aqui nas férias. Para você ver, está vazio, não tem ninguém, está tudo parado. O que está acontecendo com nosso rio, onde vai parar isso?”

Especialistas em biologia aquática disseram que a água está assim devido à microalgas, que estão se proliferando além do normal por causa da poluição.

No mês passado, em Sabino, a água também ficou com a coloração escura. Na época, a prefeitura recolheu da “prainha” no Rio Tietê mais de uma tonelada de peixes mortos. A maioria das espécies tucunaré e curvina. Em Barbosa (SP), essa é a segunda vez em menos de um mês que a água fica assim.

Segundo a bióloga da Unesp, Thais Garcia da Silva, isso acontece porque as microalgas tiram o oxigênio da água. Outro risco para a vida aquática é que elas são extremamente tóxicas.

“Essa cianobactéria é produtora de toxinas. Ela é potencialmente tóxica. Essa água está imprópria tanto para consumo humano, seja para banho, para beber, assim como para animais também”. A especialista explica que a pesca também não é recomendada.

Em alguns locais do Rio, principalmente perto das encostas, o que chama a atenção é que a água está muito grossa, parecida com um lodo, também tem as microalgas, e o cheiro é insuportável.

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o problema está sendo causado por poluição e fertilizantes, utilizados na agricultura e que são levados para o rio pela chuva, como explica o gerente Cetesb José Benites de Oliveira.

“Nesse momento o que se recomenda, havendo esse tipo de alga no local, não se tomar banho no rio.”

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente afirmou que a proliferação das algas ocorre em decorrência das altas temperaturas registradas no verão e altera a coloração das águas, o que é um fenômeno da natureza. A secretaria diz também que o uso de fertilizante em áreas próximas e o lançamento de esgoto pelos municípios que cortam os rios contribui para a situação.