Santa Casa compra monitores de última geração

Os equipamentos foram instalados no Pronto Socorro, cinco na UTI Neonatal e cinco nas alas.

Recentemente, o Hospital adquiriu monitores multiparamétricos, principais equipamentos utilizados entre os profissionais de saúde para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do paciente.

O investimento foi de R$500 mil, verba de emenda do senador José Serra. Os aparelhos foram instalados pela Engenharia Clínica no Pronto Socorro do Sistema Único de Saúde – SUS (cinco), Unidade de Terapia Intensiva – UTI Neonatal (cinco), alas A (um), B (um), C/D (um) e dois (F/G e José Delgado).

Essas informações são fundamentais para avaliar a resposta ao tratamento e a necessidade de novas intervenções. Os equipamentos se destinam ao uso em setores como triagem, emergências, centros cirúrgicos e leitos de Terapia Intensiva. “Os aparelhos fazem a monitorização em tempo real e têm uma maior sensibilidade em relação à aferição de pressão não invasiva, saturação de O2, além de serem leves e dinâmicos”, explicou a gerente assistencial do Hospital, Alessandra Zanovelli.

“Estes aparelhos tornam os procedimentos mais seguros para os profissionais e principalmente para os pacientes, contribuindo para melhorar ainda mais a estrutura de atendimento do Hospital”, disse o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.