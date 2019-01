Técnico do Corinthians minimiza eliminação

COPINHA – Eduardo Barroca admite frustração por eliminação nos pênaltis para o Vasco, mas diz que Timão deixa a competição com saldo positivo.

Um misto de frustração e dever cumprido. Assim o técnico Eduardo Barroca analisou a eliminação do Corinthians para o Vasco na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Eliminado sem ter perdido um jogo sequer na competição, o treinador avalia como positiva a participação do Corinthians, ressaltando que o objetivo da base é de revelar jogadores, e não ganhar títulos. Apesar disso, considera que o time poderia ter ido à final.

– Fica uma frustração porque saímos de uma situação adversa de dois gols atrás no placar, tivemos chances de ter feito o terceiro gol e ido disputar a final. Não faltou esforço, dedicação e fica para a próxima. O principal era eles conquistarem o respeito da forma como estão se dedicando, eles ainda vão viver muitas vezes esse tipo de experiência. E que eles consigam aproveitar isso na vida profissional deles. O time do Vasco é muito bem treinado – analisou o treinador.

Apesar do bom desempenho na Copinha e de ter jogadores se destacando, casos de Fabricio Oya, Roni e Janderson, Eduardo Barroca preferiu não indicar possíveis nomes que possam ser aproveitados por Fábio Carille no elenco profissional.

– Esse processo de transição é feito de uma outra maneira, o Carille tem as necessidades dele e os jogadores terão espaço para poderem mostrar o seu futebol, seja subindo ou em treinos pontuais. O torcedor do Corinthians pode ter certeza de que trabalharemos para eles chegarem ao profissional em bom nível. Temos um elenco de qualidade, esse trabalho vai dar fruto ao Corinthians – disse.

O Corinthians deixa a Copa São Paulo com campanha de cinco vitórias e três empates, com 29 gols marcados e 10 sofridos. Nathan, com oito gols, e Fabricio Oya, com sete, foram os artilheiros do Timão na competição.

A final da Copa São Paulo será disputada entre São Paulo e Vasco, na próxima sexta-feira, às 15h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O GloboEsporte.com acompanha a partida em Tempo Real.