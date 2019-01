Votuporanga sedia 5ª Run AVOA

A corrida foi realizada no último domingo (20/01), no Parque da Cultura de Votuporanga.

Votuporanga sediou, na manhã do último domingo (20/01), a 5ª Run AVOA. O evento reuniu cerca de 270 participantes e contou com atletas de diversas cidades da região como Nhandeara, Auriflama, Ouroeste, Fernandópolis, Olímpia e Santa Fé do Sul. A prova teve percursos de 4 e 8 km.

Karina Franzin foi campeã na classificação geral no feminino 8 km e Eliete Guilherme conquistou o 2º lugar. Na categoria 16 a 18 anos feminino, 4 km, Yasmin Morais dos Santos ficou em 1º lugar. Na categoria 20 a 29 anos feminino, 4 km, Jessika Caroline de Almeida também conquistou o 1º lugar. Já a categoria de servidores públicos federais, Thais Miani também conquistou a medalha de ouro. De 30 a 39 anos, Janaina da Silva Santos ficou em 19º. Entre 40 e 49 anos, Márcia Borba conquistou o 2º lugar.

Na categoria servidores públicos municipais, 4 km, Donizete Graciato ficou em 6º lugar. De 20 a 29 anos, masculino, 4 km, Ítalo da Silva Nunes ficou em 12º.