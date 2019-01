CAV sai na frente, mas sofre o empate em casa

DETALHES DO JOGO –

Votuporanguense 1 x 1 Atibaia .

O Votuporanguense saiu na frente com Erick Salles, mas sofreu o empate de Dudu no segundo tempo

Oscar Silva (AFI) – Com uma temperatura na casa dos quarenta graus, Votuporanguense e Atibaia jogaram na tarde de quarta-feira, na Arena Plínio Marin, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Com um futebol apático, o time da casa perdeu grande chance de fazer a lição de casa e apenas empatou por 1 a 1, deixando de somar os três pontos. Para a Pantera da Noroeste, assinalou Erick Salles, enquanto Dudu marcou para o Falcão. Com o empate, o CAV soma dois pontos na tabela na oitava colocação provisoriamente. O Falcão soma seu primeiro ponto, ficando na 12ª posição.

NA FRENTE

Devido o forte calor, o jogo começou com as duas equipes tocando a bola deixando o tempo passar. Até os quinze minutos iniciais, nenhum dos goleiros foi envolvido. O Falcão, mais precavido, se fechou lá atrás dificultando as coisas para o ataque votuporanguense.

Aos 31 minutos, graças a grande defesa do arqueiro votuporanguense Bruno, o placar não saiu do zero. O lance aconteceu com meia Giovani, que tocou com precisão. A bola tinha direção do gol. Na sequência, a Alvinegra deu o troco com Baio, mas na hora da finalização escorregou na jogada.

Aos 37 minutos, a Pantera em busca do gol poderia ter aberto a contagem. Dentro da pequena área, Léo Aquino foi desarmado na hora de concluir. Três minutos depois não teve jeito e saiu o gol a favor do time comandado pelo técnico Eduardo Souza. Erick Salles balançou a rede fazendo um golaço, 1 a 0 Alvinegra. A jogada começou com o atacante Bruno Baio. Erick, tocou com categoria após rebote do goleiro.

TUDO IGUAL

Na volta para o segundo tempo, logo aos 2 minutos, quase o tento de empate. Na cobrança de escanteio pelo setor direito, o zagueiro Fabão apareceu de surpresa e meteu a cabeça quase fez. A bola tirou tinta da trave.

Aos 8, Bruno Baio, na entrada da área, resolveu arriscar e a bola passou com muito perigo rente ao travessão. Nando só ficou olhando a bola sair num verdadeiro perigo. Aos 24, o Falcão perdeu ótima chance de deixar tudo igual. Alagoas fez o mais difícil tocando a bola pra fora. O arqueiro votuporanguense já estava batido no lance. Melhor na partida, o Falcão chegou ao gol de empate aos 35 minutos, com Dudu que havia entrado no lugar de Mineiro, 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Novamente perante a sua torcida, o Votuporanguense recebe no próximo sábado, às 16 horas, o Penapolense. Já o Atibaia encara no mesmo dia e horário, em Americana, no Décio Vitta, o São Bernardo.