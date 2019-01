Dragon Ball Super: Broly, o filme 

Dragon Ball Super já chegou a Votuporanga.

Broly está sendo um sucesso em sua exibição nos cinemas, e ainda explora novos elementos da mitologia do anime, incluindo um novo poder de Freeza. No filme, somos apresentados à Força Foi do Rei Frio do planeta Vegeta, poder que o Rei batiza de Força Freeza, além de revelar que este estará com seu filho; que é alertado como mais violento e com temperamento mais esquentado do que o seu próprio. É então que Freeza é revelado com esse novo poder, além de mostrar dominância sobre os Saiyans.

Dragon Ball Super: Broly se torna a terceira maior bilheteria de um anime nos Estados Unidos

Dragon Ball Super: Broly é ambientado em torno do período pós-Torneio do Poder, focando na origem do poder dos Saiyajins. De acordo com o criador Akira Toriyama, a trama trará o personagem-título como centro dos holofotes. Toriyama também fica a encargo do roteiro.

Dragon Ball Super: Broly está em exibição no Cine Votuporanga, diariamente às 21h – cópia dublada e 2D Digital.

