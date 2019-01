Erros de grafia em ruas de Rio Preto

Rua com ‘lowbada’ recebeu outra sinalização com erro de grafia em Rio Preto: ‘Prae’; Segundo a prefeitura, erros foram cometidos após via receber nova pavimentação.

Sinalização de lombada foi escrita de modo inusitado na Rua Fritz Jacobs em Rio Preto (SP) — Foto: Arquivo Pessoal

Um novo erro de grafia foi flagrado na Rua Fritz Jacobs, na região do Parque Industrial, em São José do Rio Preto (SP). Ao invés de “pare”, as letras “r” e “a” foram trocadas, formando a palavra “prae”. A situação foi registrada na mesma via onde a sinalização de solo “lombada” foi escrita como “lowbada”.

De acordo com a Prefeitura de Rio Preto, os dois erros foram registrados na rua recentemente asfaltada e, por isso, as sinalizações horizontais de trânsito precisaram ser refeitas. Ainda em nota, a prefeitura informou que os erros foram corrigidos ainda na tarde de quarta-feira.