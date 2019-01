Governo se manifesta sobre matéria publicada no Diário

Marco Vinholi

O Governo do Estado de São Paulo por meio do secretário, Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, emitiu nota na tarde de ontem, para explicar o porquê dos cancelamentos de repasses do MIT para Fernandópolis e Jales. O Diário em sua edição de ontem, na página A3, publicou: “Doria cancela repasses do MIT para Fernandópolis e Jales”, leia a nota:

“A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo rescindiu 176 convênios firmados pela administração anterior no final de 2018. O limite orçamentário dos convênios não foi respeitado pelo governo anterior, responsável pela assinatura dos acordos agora invalidados.

Pela segunda vez em menos de um mês de trabalho, a nova gestão estadual se vê obrigada a rescindir convênios assinados no apagar das luzes do governo anterior. E, novamente, a decisão é tomada em total respeito ao povo paulista e ao dinheiro dos impostos dos contribuintes do Estado.

Os repasses prometidos pela gestão anterior somam R$ 152 milhões e não tinham empenho orçamentário, o que invalida os convênios que envolvem 35 Estâncias Turísticas e 60 municípios de Interesse Turístico (MIT).

Somente Guarujá e Santos receberiam, juntas, R$ 34,5 milhões, o que equivale a 23% do valor total dos 176 convênios anulados. O atual governo não se pauta por partidarismos e irá revisar todos os pedidos de forma estritamente técnica.

De forma transparente, o governo atual vai trabalhar em conjunto com as prefeituras e, a partir de critérios técnicos, receber novamente os pleitos municipais, considerando a disponibilidade orçamentária do Estado.

É dever do governante agir de maneira transparente com o dinheiro público e não criar ilusões que beneficiam interesses políticos em vez das necessidades reais da população”. Marco Vinholi – Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.