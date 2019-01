Novo Prisma já circula com pouca roupa

SEGREDOS-FLAGRAS

O Novo Chevrolet Prisma já está circulando com pouca roupa na região do ABC paulista. Como parte da estratégia de testes (e marketing) da General Motors, o sedã compacto não se esconde mais e foi flagrado pelo canal Ronconi Car Photo do Instagram, que pegou o modelo na cidade-sede da montadora, São Caetano do Sul.

O Prisma da próxima geração surge com o mesmo visual do Onix Sedan, revelado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da China, tendo faróis compactos com monoparabola e grade dividida com uma barra estreita e cromada. A parte inferior tem uma grelha bem maior, enquanto as molduras laterais terão faróis de neblina na parte superior.

Até os spoilers integrados nas extremidades inferiores do para-choque dianteiro são iguais às do Onix Sedan. Nas laterais, o Novo Prisma segue o estilo visto na China com portas traseiras dotadas de quebra-ventos falsos verticalizados, lembrando vagamente o estilo da Opel nos anos 80.

Na traseira, as lanternas bipartidas pela tampa do porta-malas são chanfradas e criam duas lentes unificadas, dando um aspecto mais moderno ao Novo Prisma. Feito dentro do programa GEM (Global Emerging Market), o sedã compacto ainda não teve o interior revelado, mas sabe-se que terá motorização 1.0 Turbo com potência de 116 cavalos.

O Novo Prisma mede 4,474 m de comprimento, 1,730 m de largura, 1,471 m de altura e 2,600 m de entre eixos. O porta-malas deve ficar acima de 500 litros, já que a missão dele agora será bater de frente com VW Virtus e Fiat Cronos, embora o modelo atual seja líder de vendas no segmento.

Aqui, podemos esperar pelo motor 1.0 Turbo com potência pouco acima do equivalente chinês, talvez chegando a 130 cavalos no etanol. O câmbio manual de cinco ou seis marchas fará companhia para o automático de seis velocidades, diferente do asiático, que terá dupla embreagem. O lançamento pode ocorrer ainda neste semestre.

[Fotos: Ronconi Car Photo]