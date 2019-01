Polícia cumpre mandados de prisão contra integrantes do PCC

RIO PRETO E MIRASSOL –

Ao todo, os policiais cumprem 37 mandados de prisões temporárias e 59 de busca e apreensão em 22 diferentes cidades; Operação também é realizada em Rio Preto e Mirassol

A Polícia Civil de São Paulo desencadeou na manhã de quinta-feira, 24, a operação Transponder, que tem o objetivo de prender integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao todo, os policiais cumprem 37 mandados de prisões temporárias e 59 de busca e apreensão dentro e fora dos presídios paulistas.

Na região, a polícia cumpre mandados nas cidades de Rio Preto e Mirassol. Também são alvos da ação policial os municípios de Pacaembu, Irapuru, Flórida Paulista, Presidente Prudente, Martinópolis, Presidente Bernardes, Junqueirópolis, Caiuá, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, São Paulo, Carapicuíba, Taboão da Serra, Guarulhos, Aparecida, Mongaguá, Sorocaba, Teodoro Sampaio e Andradina.

Além das prisões, a operação realizará o bloqueio de contas bancárias vinculadas a 47 investigados da facção. Segundo a investigação, as contas são movimentadas diariamente com valores provenientes de atividade criminosa.

A Operação Transponder é coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior de Presidente Prudente-SP e está sendo realizada com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Secretaria de Administração do Estado de São Paulo (SAP). (Felipe Nunes)