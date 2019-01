Prefeito de Cardoso sofre AVC e é transferido para Rio Preto

O prefeito de Cardoso Jair Césr Nattes, conhecido como “Tucura” se encontra internado no Hospital de Base de Rio Preto, após ser encaminhado pela Santa Casa de Votuporanga. Tucura sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na última quarta-feira pela manhã em sua residência. Ele foi encontrado desacordado no banheiro por sua esposa que o levou ao hospital daquela cidade, local onde foi estabilizado e transferido por uma unidade do Samu à Santa casa de Votuporanga, com um quadro clínico considerado grave. A Santa casa local emitiu uma nota na manhã de ontem onde informa: “J.C.N., de 55 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quinta-feira (24), às 10h05. O paciente foi transferido para o HB – Hospital de Base de São José do Rio Preto, neste momento”.