Prefeito de Penápolis é condenado por improbidade administrativa

Segundo o processo, quando Célio era presidente da Câmara, ele teria assinado contratos de transmissão de atos da Câmara com uma rádio privada, e ele seria sócio. Prefeito informou que ele ainda não foi notificado oficialmente, mas vai recorrer.

O atual prefeito de Penápolis (a 129,5 Km de Votuporanga), Célio de Oliveira, foi condenado pela Justiça a perda do cargo pela prática de improbidade administrativa. Por nota, a assessoria do prefeito informou que ele ainda não foi notificado oficialmente, mas adiantou que vai recorrer da decisão. O prefeito poderá recorrer ainda no cargo.

Segundo o processo, em 2009, quando Célio era presidente da Câmara, ele teria assinado contratos de transmissão de atos da Câmara com uma rádio privada da cidade, sendo que, de acordo com o Ministério Público, ele era sócio oculto da emissora.

De acordo com o Ministério Público, o atual prefeito continuou a se beneficiar da situação quando se tornou prefeito.

Conforme o processo, a rádio estaria em nome de ‘laranja’ e também está condenada a pagar multa e impedida de contratar com órgãos públicos. Além da perda da função, o prefeito também está obrigado a devolver R$ 167 mil aos cofres municipais.

Em nota, o prefeito disse que vai recorrer da decisão alegando que nunca teve qualquer vínculo com a emissora de rádio.