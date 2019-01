Votuporanga registra 18 mortes no trânsito em 2018

Para diminuir o número neste ano, prefeitura instalou semáforos pela cidade.

Um levantamento do Infosiga, movimento paulista de segurança no trânsito, mostrou que Votuporanga registrou 18 mortes no ano passado no trânsito. Para reduzir o número de acidentes, nove ruas e avenidas ganharam semáforos e radares na cidade.

Das 18 mortes, seis foram por causa de atropelamentos, seis de moto, dois ciclistas e quatro envolvendo acidentes de carro. Dessas mortes, cinco foram registradas em rodovias que cortam a cidade.

A Secretaria de Trânsito de Votuporanga instalou e começou a funcionar na quarta-feira (23) semáforos na extensão da Rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com as Ruas Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe.

Na quinta-feira (24), também foram acionados os semáforos dos cruzamentos das Ruas Tibagi com Ivaí e Sergipe com Mato Grosso. Já nesta sexta-feira (25) serão acionados dois semáforos para pedestres nos cruzamentos das Ruas Amazonas com Mato Grosso e Pernambuco com Tocantins.

Os semáforos do cruzamento das Avenidas Nasser Marão Filho e João Gonçalves Leite devem ser acionados a partir da próxima semana. Além disso, o trânsito terá quatro novos pontos de radares, em um investimento de R$ 590 mil.