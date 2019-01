A Solução para a Síndrome do Dedo Podre

Gabriela Hurtado –

Todos os dedos foram feitos em plena perfeição, inclusive o dedo indicador, aquele que usamos para mostrar algo que queremos!

Pois bem, quando escolhemos um parceiro ou parceira a culpa logicamente não é do dedo! Ele apenas segue as instruções do nosso coração e da nossa mente. O probleminha começa quando parte da sua mente escolhe alguém moreno alto, fiel e atencioso e o dedo aponta para o baixinho, mulherengo e indiferente.

Você pode pensar: – NÂO… ocorreu uma falha de comunicação, vou tentar de novo. Aí, você se atrai por alguém ainda mais fora dos padrões desejados, que tem aquela pegada, mas, vive mentindo. Ou seja, a situação parece se agravar.

Se esse é seu caso, ou de uma amiga ou vizinha, vou matar a charada!

Quem na verdade escolhe um pretendente é a parcela inconsciente da mente. E mais, justamente aquele compartimento que precisa ser completo ou solucionado. Ou seja, são seus traumas emocionais. Carências e vazios e serem preenchidos agora por um “salvador da pátria”.

Aí começa a construção da Síndrome do Dedo Podre e mais uma relação desastrosa.

Tudo que sentimos ainda crianças, atenção, cuidados, afeto, contato físico, molda nossas necessidades adultas. Uma pessoa que não recebeu carinho como gostaria, vai projetar essa expectativa no parceiro. Ou seja, vai esperar desesperadamente isso para suprir essa lacuna. Mas quem busca isso dentro dela é sua criança interior ferida, que se não for curada, pela própria pessoa, vai continuar atraindo mais rejeição e menos contato. Até ela tomar consciência que existe um trauma a ser superado.

Já quem recebeu demais, pode colocar muita expectativa no outro e exigir demais também. Então o parceiro sente que tudo o que oferece nunca é suficiente, o que o faz desistir ou se desmotivar.

Ou seja, a felicidade no amor começa com o autoconhecimento e com o amor próprio. Assim chegamos mais adultos para alguém e a chance de ser construída uma relação saudável é muito maior!

Invista em autoconhecimento e tudo mudará!

Beijos!

Gabriela Hurtado – Jornalista, Terapeuta e Coach de Relacionamento.