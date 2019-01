Autor de gol do Votuporanguense lamenta tropeço

PAULISTA A2 –

(AFI) – Apesar de permanecer invicto após duas rodadas, o Votuporanguense ainda não venceu no Campeonato Paulista Série A2 e está no meio da tabela, com dois pontos.

Autor do gol alvinegro e grande destaque do empate por 1 a 1 contra o Atibaia na última quarta-feira, o atacante Erik Salles comemorou o tento na partida, mas lamentou que o time tenha deixado escapar os três pontos.

“Sem sombras de dúvidas, fiquei feliz pelo gol, de certa forma ajudei meus companheiros e minha equipe, mas infelizmente perdemos a chance de conquistar três pontos dentro de casa, isso não é bom para quem quer alavancar na competição”, afirmou.

Na próxima rodada, a terceira, o Votuporanguense receberá o Penapolense na Arena Plínio Marin, às 16h. O jogo está marcado para este sábado, às 16h.