Bastidores

Coisa & Tal – Perguntar não ofende. O senador eleito Flávio Bolsonaro por acaso é o Lulinha do presidente Jair Bolsonaro?

Apesar de ter sido emancipada cinco anos antes, Votuporanga era pouco mais do que uma vila. Mas já dava demonstrações do que o futuro lhe prenunciava. O comércio florescia e forte numa antecipação de que viria a ser um autêntico centro regional. Foi nesse ano que nasceu a Casa Anzai, um modesto estabelecimento de secos e molhados, fundada pela família Anzai, de ascendência japonesa. Uma autêntica empresa familiar. Passados 69 anos, a Casa Anzai permanece como um estabelecimento familiar, No seu comando, sucedendo ao pai, mas sempre à frente dos negócios, o empresário Manoel Anzai é um verdadeiro exemplo do empreendedor bem sucedido.

Ativo

Anzai não se ofereceu ao longo dessas décadas de atividades apenas como empresário do comércio. Dedicou-se também às atividades agrícolas, é dono de duas fazendas, uma aqui, a outra em Paranaíba-MS. Mais do que tudo isso, desde jovem, demonstrando seu amor à cidade, entregou-se de corpo e alma a outras atividades, fora da sua órbita empresarial. Pode-se dizer que participou de tudo em Votuporanga.

Multiplicidade

E por onde passou deixou sua marca, na Associação Comercial, da qual foi presidente, no Votuporanga Clube que também presidiu. Foi um dos fundadores do Rotary Clube Votuporanga, onde atuou em todos os cargos de direção, inclusive o de presidente. Santa Casa, Fundação Educacional de Votuporanga, enfim, são raríssimas as instituições pelas quais ele não deixou sua marca de idealista. Dele se pode dizer, muito resumidamente, “um homem de sucesso”.

Expectativa

O presidente da Associação Comercial Valdeci Merlotti bota muita fé na programação da entidade prevista para março vindouro. E essa expectativa foi reforçada na quinta feira pela manhã quando da apresentação do evento no auditório da ACV com representativa participação de associados. A ideia está sendo muito bem recebida e a tendência é a de que a adesão aumente mais ainda nos próximos dias.

Giro de Notícias

O CV realiza hoje à tarde seu terceiro compromisso pelo Paulistinha e o jogo será novamente em Votuporanga. *** O adversário será o Clube Atlético Penapolense. Vitória, só isso interessa. *** O Corinthians foi o clube que mais vendeu camisas no Brasil no ano passado, segundo o levantamento da Netshoes. Em segundo lugar aparece o Flamengo, vice-campeão brasileiro no ano passado, seguido pelo São Paulo na terceira colocação. Em quarto lugar o Palmeiras.