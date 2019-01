FALECIMENTOS

Antonia Villa Arellãno Cocolo

Faleceu no último dia 23, às 2h45, na Santa Casa de Votuporanga, aos 81 anos, a Sra. Antonia Villa Arellãno Cocolo. Ela era casada com Osvaldo Cocolo Neto e deixa as filhas: Maria Celi, Claudete e Aparecida. Natural de Macaubal, teve como seu último endereço a rua Paraná, 2622. Seu corpo foi velado e sepultado no dia 23, às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Darci Mitiko Okamoto

Faleceu nesta segunda-feira (21) Darci Mitiko Okamoto, aos 62 anos. Natural de Votuporanga, ela era moradora no bairro Jardim Colinas, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixa os filhos Kelly Cristina, Katimary e Marco Aurélio. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (22), às 9h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ em Votuporanga.