Falecimentos

Luiz Gomes Martins

Faleceu nesta quarta-feira (23) o Sr. Luiz Gomes Martins, aos 79 anos. Natural de Teófilo Otoni -MG, teve como último endereço a cidade de Parisi. Ele era aposentado e deixou os filhos Moises, Maria, Marina, Marli, Marlene, Angela, Vitor Paulo, Silvio César e Ana Cláudia. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (24), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores

Valdecy da Silva Santos

Faleceu nesta quinta-feira (24) o Sr. Valdecy da Silva Santos, aos 48 anos. Natural de Três Lagoas – MT, teve como último endereço a rua Crucifixia Amélia Beran, no bairro Jardim Orlando Mastrocola, em Votuporanga. Ele trabalhava com serviços gerais, deixou os filhos Thays e Wagner e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (24), às 16h, no Cemitério Jardim das Flores.