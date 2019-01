Nos pênaltis, São Paulo bate o Vasco e ganha o 4º título da Copa SP

Se em 2018 Gabriel Novaes e Antony entraram no final da derrota do São Paulo para o Flamengo, na decisão da Copa São Paulo, desta vez começando como titulares eles foram fundamentais para garantir ao time sua quarta conquista do torneio, desta vez em cima do Vasco, nos pênaltis. Os outros títulos do clube foram em 1993, 2000 e 2010.

A dupla brilhou em toda a competição e teve sua trajetória coroada com um gol cada no empate com o Vasco por 2 a 2. Gabriel Novaes marcou seu décimo gol no torneio enquanto Antony deu seis assistências, uma delas para o gol do companheiro nesta sexta-feira, e ainda fez quatro gols na Copa São Paulo. Eles não participaram da disputa de pênaltis, que teve vitória dos paulistas por 3 a 1, com show de defesas do goleiro Thiago Couto.

Antes de entrar em campo, quase todos os jogadores do elenco do São Paulo rasparam a cabeça para homenagear a torcedora Larissa, de 6 anos, que luta contra um câncer no cérebro. Ao lado da menina, eles posaram para foto e sinalizaram a letra “L” com as mãos. “Olha só quem chegou junto com o time aqui no estádio! A pequena guerreira Larissa foi homenageada pelos garotos, que rasparam a cabeça. Cena linda!”, escreveu o clube nas redes sociais.

As duas equipes chegaram invictas à decisão e com boas campanhas. O Vasco, motivado por ter eliminado o Corinthians nas semifinais, queria fazer mais uma nova vítima paulista, mas seus principais jogadores, como Lucas Santos, João Pedro e o artilheiro Tiago Reis, estavam bem marcados e o time carioca tinha muita dificuldades para criar bons lances.

Se em 2018 Gabriel Novaes e Antony entraram no final da derrota do São Paulo para o Flamengo, na decisão da Copa São Paulo, desta vez começando como titulares eles foram fundamentais para garantir ao time sua quarta conquista do torneio, desta vez em cima do Vasco, nos pênaltis. Os outros títulos do clube foram em 1993, 2000 e 2010.

A dupla brilhou em toda a competição e teve sua trajetória coroada com um gol cada no empate com o Vasco por 2 a 2. Gabriel Novaes marcou seu décimo gol no torneio enquanto Antony deu seis assistências, uma delas para o gol do companheiro nesta sexta-feira, e ainda fez quatro gols na Copa São Paulo. Eles não participaram da disputa de pênaltis, que teve vitória dos paulistas por 3 a 1, com show de defesas do goleiro Thiago Couto.

Antes de entrar em campo, quase todos os jogadores do elenco do São Paulo rasparam a cabeça para homenagear a torcedora Larissa, de 6 anos, que luta contra um câncer no cérebro. Ao lado da menina, eles posaram para foto e sinalizaram a letra “L” com as mãos. “Olha só quem chegou junto com o time aqui no estádio! A pequena guerreira Larissa foi homenageada pelos garotos, que rasparam a cabeça. Cena linda!”, escreveu o clube nas redes sociais.

As duas equipes chegaram invictas à decisão e com boas campanhas. O Vasco, motivado por ter eliminado o Corinthians nas semifinais, queria fazer mais uma nova vítima paulista, mas seus principais jogadores, como Lucas Santos, João Pedro e o artilheiro Tiago Reis, estavam bem marcados e o time carioca tinha muita dificuldades para criar bons lances.