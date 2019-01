Polícia fecha sorveteria que vendia bolas de maconha

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis acabou com a farra do sorvete falso em uma sorveteria de fachada localizada em frente a praça São Luiz Gonzaga no bairro Brasilândia. Três jovens, um deles menor de idade, foram presos e encaminhados ao Plantão Policial na noite desta quinta-feira, dia, 24.

A falsa sorveteria na frente do imóvel era para esconder o tráfico de drogas que ocorria na residência que fica ao fundo. Os PMs entraram no momento que uma transação entre traficante e usuário era realizada.

Foram encontradas cerca de 50 porções de maconha já embaladas e prontas para comercialização. A venda era feita por um maior e um menor de idade. A PM também apreendeu uma grande quantidade em dinheiro, incluindo moedas, além de balança de precisão, celulares e um caderno de anotações indicando nomes os usuários que fazem aparte da clientela da falsa sorveteria.

Todos foram presos e serão encaminhados a Cadeia Pública de Guarani d´Oeste onde ficarão a disposição da Justiça. Eles devem responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor. Trabalharam na ocorrência os policiais: 1º Sgt PM Zaparoli, CB PM Machado, CB PM Gouveia, 1º Sgt PM Ferreira, CB PM R Silva e CB PM Coutinho.