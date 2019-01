Primeira Sessão Ordinária de 2019 será transmitida ao vivo pela TV Unifev

O início do ano legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira 28, terá uma novidade: A primeira Sessão Ordinária de 2019 será transmitida ao vivo e na íntegra pela TV Unifev – canal 53.1.

Os detalhes desta transmissão – inédito no âmbito do Legislativo foram acertados na manhã desta sexta-feira, 25, durante reunião entre os presidentes da Câmara Municipal – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso e da Fundação Educacional – Celso Penha Vasconcelos. Participaram ainda da reunião o vereador Ali Wassan Hansa, a diretora da TV, Fabíola Fiorentino e diretores da Câmara.

As equipes de jornalismo e técnica da TV Unifev já iniciaram os preparativos para a transmissão ao vivo da reunião ordinária, que terá a presença do prefeito João Dado,

A reunião terá a primeira parte solene com apresentação musical de um quarteto cristão, palavra cristã, leitura do expediente e abertura da tribuna ao prefeito Dado, que apresentará a mensagem alusiva aos projetos e investimentos que serão colocados em prática neste ano.

Em seguida, os trabalhos terão continuidade com o pronunciamento dos vereadores na tribuna legislativa. “Ficamos honrados com a informação de que a sessão será transmitida ao vivo pela TV Unifev e convidamos a população para prestigiar nesta segunda-feira”, destacou Meidão.

Já o presidente da FEV destacou que a instituição é parceira do Legislativo e que a ideia é colocar em prática as transmissões ao vivo em todas as sessões ordinárias.