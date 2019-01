Telhado desaba e mata idoso na Vila Muniz

Uma viga de sustentação cedeu e o telhado caiu sobre a vítima, que faleceu no local. Na manhã desta sexta-feira (25), o desabamento da viga que dava sustentação à parte do telhado de um imóvel localizado na Rua São Paulo, na Vila Muniz, em Votuporanga, ceifou a vida de um homem de 64 anos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ainda por motivos a serem apurados a viga cedeu, trazendo parte da cobertura da casa para baixo, momento em que atingiu a vítima que faleceu no local. As causas do desabamento serão investigadas.