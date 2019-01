UNIFEV concede 50% de desconto aos melhore do ENEM

Ao todo, três universitários serão contemplados com o benefício, válido para o ano letivo de 2019; para concorrer à bolsa, matrículas devem ser feitas até o dia 09 de fevereiro.

A UNIFEV tem uma ótima novidade para os interessados em cursar uma graduação no Centro Universitário de Votuporanga, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): os três ingressantes com melhor desempenho no Exame, que estiverem devidamente matriculados na Instituição, garantirão bolsas de 50%, válidas para todo o ano letivo de 2019.

De acordo com o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o benefício é valido para os mais de 30 cursos ofertados pela Instituição, exceto Medicina. “Esta é uma excelente oportunidade para os alunos dedicados aos estudos e que sonham em ingressar em uma Instituição de Ensino Superior reconhecida nacionalmente”, disse.

Para concorrer ao benefício, basta comparecer à Central de Relacionamento da UNIFEV, no Campus Centro ou na Cidade Universitária, e efetuar a matrícula em um dos cursos de graduação, até o dia 09 de fevereiro. É necessário portar o comprovante da nota do ENEM impresso e os documentos listados no site (www.unifev.edu.br), na opção Vestibular, aba Documentos para Matrícula. Serão aceitas as notas das provas realizadas nos últimos quatro anos (2015, 2016, 2017 e 2018).

Todas as notas passarão por uma análise para, posteriormente, serem divulgados os contemplados.