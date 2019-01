A Família Anzai nos encanta a mais de 65 anos com seu jeitinho especial e único de trabalhar

Danilo Liévana de Camargo

Moringa, marmita, pinico, concha, rolo de fumo, pinga, vinho, linguiça, carne, e até enxada acompanhada de lima pra deixá-la sempre afiada pra carpir o cafezal. Bacia, vela, óleo, pólvora para espingarda, foição pra podar galho de laranjeira, querosene pro motorzão da luz e até para o lampião. Arame, corda, tralhas pras éguas e cavalos, botinão pra trabalhar e pra passear na praça aos domingos. Lá nessa lojinha das fotos, do que você precisava tinha também: martelo, alicate, prego, farpado, sal pros bois, ração pros bichos e tudo mais o que um caboclo poderia imaginar lá tinha também. Bastava levar a lista e carregar os mantimentos pra sobreviver até a próxima volta à cidade.

Se o freguês tinha dinheiro levava, se não tinha, voltava com a carroça carregada do que precisasse, mas ficava tudo marcado no caderninho do Yassumi, tudo na confiança do fio do bigode. Quando a colheita enchia os bolsos dos agricultores dava gosto de ver. Eles iam lá honrar o compromisso com o ‘Japonês’, mas se faltasse um pouco pra completar a dívida, não tinha problema, ficava para a próxima colheita.

O Maneco Anzai já estava por lá nesta época, ele é esse japonesinho simpático que se encontra aí no meio das fotos. Era moço ainda, mas sempre muito atento aos ensinamentos do pai. Lições que ele fez e ainda faz questão de passar para os filhos e agora os netos, que seguem o compromisso firmado pelo “Seo” Yassumi há muitos anos.

E nessas históricas fotos tiradas lá pelas décadas de 40/50 já se foram uma porção de anos. Dessa lojinha, neste mesmo lugar, hoje existe uma baita de uma lojona, que tem de tudo e mais um pouco. Ela começa na Amazonas e emenda no fundo com mais uma grandona lá na Itacolomi, dá gosto de ver. E agora, Virgem Maria, você precisa ver a que eles montaram lá pros lados da rodovia, naquela avenidona bonita que leva o nome do doutor Wilson, enchem os olhos de qualquer caboclo.

Esses Anzais são fogo, trabalham quietinho, são tudo simples, mas na hora de fazer as contas, não erram de jeito nenhum. O bom disso tudo e o que não mudou e não vai mudar nunca é o jeitinho Anzai de tratar o freguês, que só eles sabem fazer.