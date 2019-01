Motorista fica preso nas ferragens e sofre ferimentos leves.

Um homem ficou ferido após capotar na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP), no início da tarde deste sábado (26). De acordo com as informações da polícia, o motorista perdeu o controle do veículo, capotou e parou em um barranco. As imagens do carro impressionam.