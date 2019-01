“É cedo” para avaliar lesão de Neymar, diz Tuchel

“Ainda é cedo demais” para avaliar com precisão o alcance da lesão de Neymar, declarou neste sábado o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, que prefere não opinar sobre o tempo de recuperação do jogador brasileiro.

“Ainda é cedo demais para nos pronunciarmos. Acompanharemos sua evolução nos próximos dias”, declarou Tuchel na véspera do confronto entre o PSG e o Rennes, pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

Neymar sentiu dores no pé direito durante a vitória por 2 a 0 sobre o Strasbourg na quarta-feira, pela Copa da França.

Os primeiros exames médicos realizados pelo clube parisiense “mostraram uma reativação dolorosa da lesão no quinto metatarso direito. O tratamento dependerá da evolução nos próximos dias”.

Neymar sofreu em fevereiro de 2018 uma fratura no quinto metatarso do pé direito e precisou ser operado. Após três meses longes dos gramados, o craque voltou a jogar às vésperas da Copa do Mundo da Rússia.

O PSG ainda torce para que Neymar tenha condições de jogar o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester United, em 12 e fevereiro, um cenário que parece improvável no momento.