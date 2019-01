CAV empata pela terceira vez seguida

Votuporanguense 1 x 1 Penapolense –

Com três empates em três jogos, o Votuporanguense acumula três pontos no meio da tabela.

O Votuporanguense segue sem vencer no Campeonato Paulista Série A2. Neste sábado, o time jogou diante de sua torcida, na Arena Plínio Marin pela terceira rodada. Os donos da casa até conseguiram sair na frente diante do Penapolense, mas sofreram o gol e empataram por 1 a 1.

PRIMEIRO TEMPO INTERROMPIDO

O primeiro tempo foi dividido em duas partes. Na primeira, jogo truncado e, apesar do esforço dos times, nenhuma chance clara de gol. Foi aí que Thiago Cesar se machucou em lance envolvendo seu próprio companheiro. Ele foi atendido e precisou ser levado para o hospital com suspeita de fratura na costela, o que se confirmou após realização de raio-x. Sem a ambulância, o jogo ficou paralisado 34 minutos.

No retorno da partida, o jogo ficou mais movimentado com o Votuporanguense melhor. Quase marcou quando Bruno Baio arriscou de longe e acertou a trave, quase marcando um golaço.

CHANCE NO FIM

O jogador teve outra chance no final, quando cabeceou firme após cobrança de escanteio. O zagueiro adversário, porém, tirou em cima da linha.

O Penapolense também levou perigo, mesmo sem querer. Franklin cruzou, mas a bola foi com efeito e ninguém desviou. O goleiro Bruno Pianissola precisou se esticar para espalmar.

GOLS NA ETAPA FINAL

Logo no começo, aos oito minutos, o Votuporanguense saiu na frente. Após jogada pela esquerda, Léo Santos cortou o adversário e cruzou com o pé direito. Mesmo marcado por dois, Wesley Natã, que começou no banco, subiu fácil e cabeceou no cantinho do gol.

Atrás do placar, o Penapolense começou a se arriscar mais. O Votuporanguense tenta ampliar, principalmente com Bruno Baio, que arriscou várias finalizações e buscou o jogo constantemente.

O gol de empate, porém, saiu aos 31 minutos. A bola sobrou na intermediária para Jefferson, que também entrou no decorrer do duelo. Ele ajeitou e chutou de esquerda, rasteiro. A bola foi no cantinho e ainda tocou na trave antes de entrar.

BOLA NA TRAVE

No último lance da partida, o CAV quase marcou. O zagueiro Paulo Henrique percebeu a abertura e arriscou de longe. O goleiro espalmou e no rebote Kaynan cabeceou e Léo Santos completou, mas na trave. A zaga afastou a bola e o árbitro apitou o final do jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois clubes voltam a campo na próxima quarta-feira. Às 19h30, o Votuporanguense encara o São Bernardo fora de casa, no estádio Primeiro de Maio. Um pouco mais tarde, às 20 horas, o Penapolense joga diante de sua torcida, no estádio Tenente Carriço, diante do Juventus.