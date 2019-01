Falece Antônio Vieira Marques Neto

Uma nota policial publicada em nossa edição de ontem (27) poderia passar despercebida como mais uma tragédia que ceifou a vida de alguém. Na matéria publicamos que um idoso de 64 anos havia sido vítima de um desabamento de um telhado em sua casa, na Vila Muniz. Até então não se tinha a identificação da pessoa. É triste de qualquer maneira, seja lá quem for, ou o porquê se foi, mas essa notícia deixou ainda mais triste uma grande parcela da população que conhecia muito bem a vítima: Antônio Vieira Marques Neto, o conhecido “Tuniquinho”.

Ele, em sua existência foi um exímio atleta de futebol, tendo jogado em vários times locais, sendo também um fanático torcedor da gloriosa AAV (Associação Atlética Votuporanguense) e atualmente do CAV (Clube Atlético Votuporanguense).

O acidente

Um desabamento de telhado causou a morte de Tuniquinho. Segundo consta, ele estava na varanda e sua casa perto de uma geladeira, onde pretendia pegar uns queijos para vender, quando uma parte da viga de sustentação teria cedido e além dela todo o telhado veio abaixo. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegaram constaram o óbito.

Seu corpo foi velado e sepultado neste sábado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Antônio deixa a esposa Elisabete Boer Vieira Marques e as filhas: Danila, Marcela e Natália, além de netos e familiares. As causas do desabamento serão investigadas pela polícia.