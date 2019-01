Família Poiani

Comece de cima, da esquerda para à direita: Carminha Poiani, Zely Fernandes, Glaucia Poiani, Rosangela Poiani, José Antonio Poiani, (Bilá – à direita em cima), Carlos Eduardo de Lima, Giselda Poiani, Josélia Lupo, Marco Kamla, Gutão Poiani, Claudio Poiani e Paulo Kamla. A criançada armada, ainda em tempos de um “faz de conta” saudável…

Praça São Bento

(Hoje Praça São Bento) registrada pelo Foto Paramount. O terreno foi doado pelo Sr. Antônio Marin e posteriormente realizado uma permuta junto a Prefeitura para a construção da praça e também da igreja São Bento. A Praça foi inaugurada dezembro de 1964, pelo então prefeito Dalvo Guedes, com as bênçãos do Frei Arnaldo. O projeto foi desenhado pelo professor Floriano Marzochi. Pesquisa: Ravel Gimenes – Via Página Votuporanga Antiga no Facebook.

Banco do Brasil

Boaventura Farina, diretor do Banco, em dia de inauguração de um novo sistema operacional, o NCR, à esquerda José Antônio Sanches (Rádio Piratininga) e a direita, Luiz Carlos Bordoni (Rádio Clube). No fundo os funcionários da agencia: Paulo Soledade e Wagner Sartori.