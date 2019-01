FATO OU FAKE 

É #FAKE que foto mostra Lula bêbado em fórum em Davos, na Suíça.

Texto falso tem sido compartilhado nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. Foto não mostra ex-presidente em Davos, mas sim em cerimônia em Brasília.

Circula nas redes sociais uma foto em que Lula faz gestos com as mãos, imitando um binóculo, e está sentado ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff. O texto que acompanha a imagem diz que Lula está “bêbado e mijado” e que precisou ser retirado “discretamente” do fórum em Davos, na Suíça. A mensagem, porém, é #FAKE.

O registro, na verdade, não foi feito em Davos, na Suíça, em 2003, como afirma o texto falso. A foto, na verdade, é de fevereiro de 2009 e foi tirada em Brasília. Na ocasião, Lula e Dilma estavam numa cerimônia para a entrega de prêmios. Na foto original, também é possível ver Marisa Letícia, então mulher de Lula, no canto esquerdo.

A foto, inclusive, chegou a sair nos jornais da época. O jornal “Folha de S.Paulo” publicou a foto de Wilson Dias, fotógrafo da ABr, com a seguinte legenda em 18 de fevereiro de 2009: Binóculo. Entre Dilma e Marisa, Lula brinca com a plateia de crianças durante cerimônia de entrega de prêmio em Brasília.

Jornal publicou foto em que mostra ex-presidente Lula, ao lado de Marisa Letícia e Dilma Rousseff, em evento em Brasília em fevereiro de 2009 — Foto: Reprodução/Folha de S.Paulo

Veja o que diz o texto falso:

“Lula bêbado, mijado, fazendo caretas em Davos, durante o fórum. Lula dá vexame na Suíça, fica bêbado, se mija todo e os assessores tiveram que o levar discretamente embora para o hotel. Ministra fica profundamente envergonhada.”