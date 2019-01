Homem de 84 anos e gato de estimação são encontrados mortos

Polícia registrou o caso como morte suspeita, mas legistas não encontraram sinais de violência; suspeita é de que homem tenha passado mal no momento em que iria enterrar o animal

A Polícia Civil investiga a morte de um idoso de 84 anos encontrado em estado de decomposição no quintal de casa, no bairro Nova Esperança, em Rio Preto. O gato de estimação também foi encontrado morto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um dos vizinhos que sentiu um forte cheiro vindo do imóvel e percebeu que o morador estava caído no chão. Ele estava na área externa da casa, caído próximo de uma enxada.

Na varanda da residência, os policiais encontraram um gato em estado avançado de decomposição. A perícia técnica esteve no local, mas não encontrou nenhum ferimento na vítima ou vestígio na enxada, que apontasse a possibilidade de ela ter sido usada como arma de um crime.

A suspeita da Polícia Civil é de que o idoso usaria a ferramenta para abrir um buraco no solo para enterrar o animal, mas passou mal e morreu no local.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, não foi encontrado nenhum sinal de arrombamento na casa e nem a falta de nenhum pertence da vítima. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal onde passou por um exame de necropsia para apontar a causa da morte.