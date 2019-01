Homem está desaparecido

Segundo o site “Cidadão Net” de Fernandópolis, entra no terceiro mês o desaparecimento de Josias Marques da Silva, de 62 anos. Ele sumiu em 7 de novembro e repercute ate hoje, nem a família e tampouco a policia encontraram pistas de seu paradeiro.

Em entrevista ao programa Rotativa no Ar, da Radio Difusora de Fernandópolis, Josiane Flauzino, filha de seu Josias, contou que o aposentado teria saído de casa apenas com a roupa do corpo, portando os documentos e o dinheiro de sua aposentadoria, sem dizer para onde iria.

A filha de Josias pede que todos continuem compartilhando em suas redes sociais e ajudando na divulgação para ter alguma noticia. “Precisamos de uma informação concreta dele para que possamos encontra-lo para acabarmos logo com essa aflição”, disse a filha em entrevista .

Josias havia passado por uma intervenção cirúrgica cinco meses antes por conta de um AVC ( Acidente Vascular Cerebral ), mas se recuperava bem e segundo Josiane estava lucido.

“A única sequela que ficou foi uma dificuldade de locomoção, por isso ele anda com uma bengala, mas ele esta bem , consciente e isso e lucido e isso nos preocupa. Ele sempre ia ao mercado, ao banco, saia normalmente e sempre voltou sozinho”, completou Josiane.

Josias teria sido visto por ulltimo nas proximidades do Condomínio BrasiItália. A família inclusive solicitou a gravação de algumas câmeras de segurança para confirmar se de fato era ele e se chegou a pegar carona com alguém já que chovia muito no momento.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) apura o caso desde então inclusive realizou uma busca na mata que margeia o córrego Santa Rita, nas proximidades de onde ele teria sido visto por ultimo, logo no inicio das investigações. Com autorização judicial, o sigilo bancário dele também foi quebrado e ficou constatado que desde o seu desaparecimento ninguém sacou sua aposentadoria, descartando, em tese, a possibilidade de que ele tenha sumido por conta própria.

Qualquer informação o sobre o paradeiro do aposentado pode ser repassada pelos telefones (17) 99662-7630/ 3465-6122 ou pelo 197 da Policia.