Lei Seca no Brasil: todos os detalhes

No Brasil, a Lei Seca completou 10 anos no dia 19 de junho de 2018. Um avanço muito importante para o país, mas, será que o número de motoristas sob influência de álcool mudou durante todo esse tempo?

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), se comparado com os anos anteriores, a legislação trouxe avanços e melhorias, reduzindo o número de acidentes ocasionados por motoristas embriagados. Contudo, ainda falta muito para melhorar, isso porque as imprudências continuam ocorrendo em nível preocupante.

A história da Lei Seca no Brasil começou um tanto polêmica. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores), publicou em 21 de janeiro de 2008 a MP Nº 415, medida provisória, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias administradas pelo Governo Federal.

Como o comércio de bebida é grande nas rodovias, a MP não foi muito bem aceita, afinal, ela afetaria os supermercados, postos de gasolina e restaurantes… Prejudicando a receita dos comerciantes.

Apesar disso, o texto foi enviado para o Congresso Nacional com essa base, entretanto, eles alteraram determinando a eliminação da quantidade mínima de álcool no sangue, que era 0,6 grama o mínimo. A partir dessa modificação, a lei ficou mais severa.

A proibição da venda de bebidas nas rodovias urbanas foi retirada, mas ela segue valendo para áreas rurais, mesmo não havendo muita informação e, muito menos, fiscalização.

Para identificar sinais de álcool no sangue do condutor, os agentes policiais brasileiros utilizam na Lei Seca o famoso bafômetro, também conhecido como etilômetro. O aparelho realiza a medição da concentração de álcool por litro expirado pela boca do indivíduo.

A polícia é a responsável pela fiscalização. Os agentes realizam blitz, geralmente, em lugares estratégicos para autuar os motoristas que não respeitam a legislação.

A partir do resultado do bafômetro, o motorista poderá ser penalizado e a multa não é nada branda. A infração é considerada gravíssima, com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o pagamento de 2.934,70.

O valor de uma multa gravíssima é de 293,47, contudo, a que se aplica na Lei Seca prevê a multiplicação dela em dez vezes. O motorista ainda fica suspenso de dirigir por 12 meses.

A partir de 2016, quando houve mudanças na legislação, deixando-a mais dura, a recusa do teste de bafômetro passou a ser considerada penalidade.

Se for constatado os sinais de embriaguez, o infrator terá que entregar a sua CNH, aguardar um ano, realizar e ser aprovado no curso de reciclagem. Após todo esse processo, ele poderá receber o documento de volta.

Tudo pode ficar pior se o cidadão cometer um acidente envolvendo inocentes. A Lei Seca não perdoa. Para casos de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o causador que está sob influência de álcool poderá pegar pena mínima de 8 anos de prisão.

Se solicitar o habeas corpus, apenas um juiz poderá autorizar ou não a liberdade da pessoa que causou o acidente.

Curiosidades que podem afetar no teste do bafômetro

Ainda há uma grande polêmica por conta de alguns alimentos que contêm álcool.

Um deles é o famoso bombom de licor, obviamente que o doce não irá deixar a pessoa embriagada, porém, ele pode ser detectado no teste de bafômetro. A substância presente no sangue deixa de ser acusada no aparelho entre 10 e 20 minutos após a pessoa ter ingerido.

Outra situação curiosa é o uso do enxaguante bucal. Muitos deles possuem álcool e vão sempre ser detectados em uma blitz. Assim como acontece com o bombom, o enxaguante deixa de ser identificado após alguns minutos.

Existem muitas “receitas falsas” na internet para ajudar o motorista a burlar o teste de bafômetro. Há muitas instruções como ingerir doces, chocolate, aspirina, café e até tomar banho gelado.

Tudo isso não passa de orientação sem sentido, o bafômetro possui alta eficiente para reconhecer o consumo de álcool seja por cerveja, vinho, vodka, whisky ou cachaça. O ideal é esperar pelo menos 12 horas para depois pegar o carro.

A fiscalização e a educação devem ser intensificadas

Mesmo com melhorias nos números, ainda há muito o que fazer. Tanto especialistas como o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), afirmam que é preciso intensificar as fiscalizações, porque, em relação às punições, o Brasil está no caminho certo com sanções mais severas.

As pessoas não têm mais medo de morrer, mas reclamam e têm medo quando chega uma multa em casa, ainda mais uma da Lei Seca de R$ 2.934,70. O Denatran afirma que é preciso mais conscientização. É necessário educar os condutores, apresentando os riscos de beber e dirigir.

Demorou, mas, aos poucos, o Brasil foi endurecendo suas leis de trânsito, tendo a Lei Seca como um destes fatores.

Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o país é o único entre os mais populosos com penalidades severas, em destaque para dirigir sob influência de álcool, cinto de segurança, cadeirinha para criança e uso do capacete em motos.

Mesmo com evolução, porém, os números ainda são preocupantes. O estado de São Paulo é um case crítico para a Lei Seca. Em 2008, quando foi criada, 11.724 multas foram aplicadas por misturar bebida e direção, em 2017 esse número sofreu um aumento surpreendentemente para 43.234.

Em uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde apontou que entre 2011 a 2017, o número de condutores que admitem dirigir após terem ingerido bebida alcoólica obteve aumento de 16% em todo país.

Recife foi a capital com a menor frequência desse comportamento (2,9%). Palmas é a maior (16,1%). O estudo do Ministério da Saúde ainda mostra que são os adultos que mais bebem e depois dirige. Eles representam 10,8% e têm idade entre 25 a 34 anos.

Não há dúvidas que durante esses 10 anos com a Lei Seca houve a diminuição no número de acidentes. Enquanto em 2012 tiveram 44.812 mortes, em 2016 esse número despencou para pouco menos de 7.467.

São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná foram os estados que mais registraram queda de mortes no trânsito devido à bebida alcoólica. Por outro lado, alguns estados do norte e nordeste sofrem com o aumento da mortalidade, são eles, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins.

O Brasil é o 4º país com o maior número de mortes em acidentes de trânsito no mundo, segundo levantamento da Organização Mundial de Saúde, a OMS.

Agora, as autoridades vêm trabalhando para atingir a meta definida pela Organização das Nações Unidas (ONU) que prevê a redução em 50% destas fatalidades entre os anos de 2011 a 2020.